"Гуманитарная пауза" в Алеппо: повстанцам и гражданским разрешили покинуть город

В сирийском городе Алеппо вступила в силу объявленая ранее Россией «гуманитарная пауза». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Следовательно, гражданские и повстанцы могут сегодня покинуть город. При этом, пауза в боях официально началась в 8.00 по местному времени.

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Россия ранее отмечала, что перерыв в боях продлится всего 8 часов, впрочем позже время действия «гуманитарной паузы» было продлено на три часа - до 19.00. При этом в Москве не исключают, что это время «покоя» будет продлено еще.

Напомним, что РФ сообщила о прекращении бомбардировок российской и сирийской авиацией города 18 октября.

Впрочем, 19 октября по итогам встречи с лидерами Германии и Франции президент РФ Владимир Путин заявил, чтоРоссия не будет наносить авиаудары в Сирии до тех пор, пока не столкнется с активизацией "боевиков".

"Мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнемся с активизацией "бандформирований", которые засели в Алеппо", - сказал Путин.