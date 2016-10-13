Жертвами бомбардировок Алеппо за 2 дня стали уже 145 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на глава службы гражданской обороны восточного Алеппо Аммара аль-Сельмо.

Авиаудары по восточным районам Алеппо возобновились во вторник после нескольких дней затишья, которые были даны сирийской армией, чтобы позволить гражданским лицам покинуть его.

В частности, 12 октября сообщалось о гибели 25 человек в результате бомбардировки района Аль-Фардоус.

Ранее сообщалось, авиация РФ сбросила на восточные кварталы города так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы.

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Во вторник неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбежках, а еще у восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Активные российские бомбардировки Алеппо последовали за отказом Владимира Путина от двухсторонней встречи с Франсуа Олландом. Как заявили в Елисейском дворце, отказ поступил после того, как в Париже заявили, что встреча будет целиком посвящена сирийской проблеме. В понедельник Олланд заявил, что против российских официальных лиц могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях в связи с бомбежками Алеппо.

Во вторник глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит бомбить гражданские объекты в Сирии, а международные институты должны делать больше, чтобы наказать Москву посредством санкций.