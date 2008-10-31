Премьер Бельгии думает, что переплата за визы в ЕС - проблема украинцев?

Бельгия хочет улучшить процесс выдачи виз украинцам, однако не уверена, что использование посредников противоречит законодательству ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил в интервью украинским информагентствам премьер-министр Бельгии Ив ЛЕТЕРМ накануне своего визита в Киев.

“Я хочу очень четко сказать: мы хотим решить проблему. И мы хотим соответствовать законодательству ЕС, но мы не убеждены, что здесь есть нарушение европейского законодательства”, - сказал он.

Премьер отметил, что Бельгия вместе с 6-ю другими странами-членами ЕС, заключила соглашение с коммерческой компанией, оформление виз через которую приводит к увеличению их стоимости на 25 евро - до 60 евро.

“Насколько мы понимаем, правительство Украины не столько не удовлетворено тем, что мы пользуемся услугами коммерческой фирмы, сколько именно ростом цены. Но вы можете обращаться как прямо в посольство, так и в коммерческую компанию”, - сказал И.ЛЕТЕРМ.

Он также отметил, что сейчас, страны-члены ЕС, которые пользуются услугами коммерческого посредника, ведут переговоры с Еврокомиссией и Европарламентом относительно того, как выполнить требования Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2007 года посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный аутсорсинговой компанией VFS. Стоимость услуги в центре - 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны оплатить стоимость визы - 35 евро. Посольства Германии, Франции, Италии и Великобритании также сотрудничают с посредническими компаниями при оформлении виз. Официально, человек, который хочет получить визу, имеет выбор: получать ее прямо в консульском отделе или через компанию посредника (которая не гарантирует получения визы, а лишь занимается передачей документов - УНИАН), однако на практике сотрудники посольств пытаются как можно чаще направлять граждан, которые хотят получить визы, в компанию-посредника.

Еще в марте 2007 года до подписания соглашения об упрощении визового режима представитель Еврокомиссии Емма АДВИН выразила убеждение, что увеличение стоимости виз для украинцев через привлечение компании-посредника VFS противоречит духу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима 18 июня 2007, оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

При этом, только за первые 4 месяца действия соглашения, МИД Украины зафиксировал около 150 нарушений его положений странами-членами ЕС.

По оценкам украинского МИД, Бельгия входит в группу стран, которые проводят очень недружелюбную политику относительно Украины в визовой политике. В эту группу также входят Германия, Испания и Нидерланды.