Премьер Бельгии думает, что переплата за визы в ЕС - проблема украинцев?

09:04, 31 октября 2008
Мир
1292

Его не убедили, что тут есть нарушения

Ив ЛЕТЕРМ
Бельгия хочет улучшить процесс выдачи виз украинцам, однако не уверена, что использование посредников противоречит законодательству ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил в интервью украинским информагентствам премьер-министр Бельгии Ив ЛЕТЕРМ накануне своего визита в Киев.

“Я хочу очень четко сказать: мы хотим решить проблему. И мы хотим соответствовать законодательству ЕС, но мы не убеждены, что здесь есть нарушение европейского законодательства”, - сказал он.

Премьер отметил, что Бельгия вместе с 6-ю другими странами-членами ЕС, заключила соглашение с коммерческой компанией, оформление виз через которую приводит к увеличению их стоимости на 25 евро - до 60 евро.

“Насколько мы понимаем, правительство Украины не столько не удовлетворено тем, что мы пользуемся услугами коммерческой фирмы, сколько именно ростом цены. Но вы можете обращаться как прямо в посольство, так и в коммерческую компанию”, - сказал И.ЛЕТЕРМ.

Он также отметил, что сейчас, страны-члены ЕС, которые пользуются услугами коммерческого посредника, ведут переговоры с Еврокомиссией и Европарламентом относительно того, как выполнить требования Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2007 года посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный аутсорсинговой компанией VFS. Стоимость услуги в центре - 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны оплатить стоимость визы - 35 евро. Посольства Германии, Франции, Италии и Великобритании также сотрудничают с посредническими компаниями при оформлении виз. Официально, человек, который хочет получить визу, имеет выбор: получать ее прямо в консульском отделе или через компанию посредника (которая не гарантирует получения визы, а лишь занимается передачей документов - УНИАН), однако на практике сотрудники посольств пытаются как можно чаще направлять граждан, которые хотят получить визы, в компанию-посредника.

Еще в марте 2007 года до подписания соглашения об упрощении визового режима представитель Еврокомиссии Емма АДВИН выразила убеждение, что увеличение стоимости виз для украинцев через привлечение компании-посредника VFS противоречит духу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима 18 июня 2007, оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

При этом, только за первые 4 месяца действия соглашения, МИД Украины зафиксировал около 150 нарушений его положений странами-членами ЕС.

По оценкам украинского МИД, Бельгия входит в группу стран, которые проводят очень недружелюбную политику относительно Украины в визовой политике. В эту группу также входят Германия, Испания и Нидерланды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter