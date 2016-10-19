Дом, в котором родился Гитлер, может избежать сноса

Об этом сообщает Associated Press.

Некоторые члены соответствующей правительственной комиссии заявили, что снос здания будет выглядеть так, как будто Австрия пытается стереть часть своей истории. Тем не менее, власти Австрии не хотят, чтобы дом Гитлера привлекал неонацистов.

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Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил, что термин "снести" подлежит обсуждению. При этом он добавил, что здание будет отреставрировано так, "что никто его не узнает".

Днем ранее Соботка сообщил, что дом, в котором родился Гитлер, будет снесен. Он отметил, что от дома останется только фундамент, на котором построят новое здание.

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года. Семья Гитлера уехала из Браунау, когда ему было три года.