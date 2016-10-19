Россия выступила против проведения специальной сессии Совета ООН по Алеппо

Официальный запрос на проведение спецсессии Великобритания направила от имени группы стран в составе США, Германии, Франции, Италии, Турции, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара и Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

В документе говорилось, что предложение было сформировано "после недавнего ухудшения ситуации с правами человека в Алеппо и неспособности режима Асада и его союзников выполнить свои обязательства в области прав человека".

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Специальная сессия ООН, посвященная ситуации в Алеппо должна состояться 21 октября в Женеве. Проведение спецсессии поддержали 33 страны: 16 членов Совета и 17 наблюдателей.

В РФ считают, что из-за введения Россией "гуманитарной паузы" эта сессия совершенно бесполезна и направлена на "выгораживание террористов".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию, что она рискует "стать страной-изгоем", если продолжит бомбить гражданские объекты в Сирии.