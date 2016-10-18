США: решение Москвы о "паузе" в бомбежках Алеппо принято слишком поздно

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер, передает Русская служба Би-Би-Си.

Российские и сирийские военные ранее объявили, что организуют "гуманитарную паузу" в бомбардировках Алеппо для вывода мирных жителей.

Военные планируют провести паузу в первой половине дня 20 октября. В это время российские военно-воздушные силы и сирийские войска не будут наносить удары по городу, а мирные жители смогут покинуть город в район Идлиба, сообщил начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

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"Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время. Поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение "гуманитарных пауз", прежде всего для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков", - отметил Рудской.

Организация Объединенных Наций заявила, что приветствует любую паузу в военных действиях в Алеппо. Однако официальный представитель организации Стефан Дюжарик заметил, что ООН призывали к прекращению огня как минимум на 48 часов, чтобы доставить необходимую гуманитарную помощь.

Дюжарик заявил, что пока в организации не видят подтверждений того, что Россия и Сирия готовятся к "гуманитарной паузе".