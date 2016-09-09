Техногенное землетрясение в КНДР: Пхеньян официально объявил о ядерных испытаниях

Северная Корея в пятницу провела ядерные испытания, которые вызвали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Заявление местных властей об этом обнародовало агентство ЦТАК, передает "РБК".

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Пхеньян также утверждает, что в результате испытания никакой утечки ядерного материала не было допущено, также не было никакого воздействия на окружающую среду.

Из сообщения также следует, что КНДР теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

Как сообщалось, сейсмослужбы зафиксировали землетрясение в КНДР, эпицентр которого находился рядом с ядерным полигоном. По информации Reuters, в Японии и Южной Корее, эти ядерные испытания назвали наиболее масштабными из пяти, проведенных в Северной Корее.