Из-за глобального потепления птицы отказываются лететь «на юг»

Глобальные перемены климата оказывают существенное влияние на фауну Земли, так, перелетные птицы оказываются отправляться на зимовку "в теплые края".

Например, сотни редких малых лебедей, которых неделю назад ожидали в британском заповеднике "Wildfowl and Wetlands Trust", так и не долетели до Великобритании. Пригревшись, пернатые остались на зимовку в Сибири, пишет The Daily Mail.

Около 300 птиц должны были, как обычно, 21 октября переселиться на зиму в заповедник, однако, по словам экспертов, из-за потепления в арктическом регионе, потребность в перелете "на юг" отпала. В прошлые годы пернатые при перелете с места спаривания опаздывали максимум на 1-2 дня, однако сейчас задержка составляет уже более недели.

Сотрудники заповедника Слимбридж даже перечислили своих любимцев, которые прилетали из России из года в год, упомянули и о старике Казино, и о прославившемся своим уродством Кринки. Птица с ужасно деформированной шеей впервые появилась в парке еще в 2001.

"Это необычно для такого времени года, - отметил представитель Слимбриджа Эндрю Паркер. - В этом году теплая погода держалась феноменально долго. Не здесь, конечно, но там, где они (птицы) были (в России - прим. ред.). Они просто остались подольше и поняли, что нет нужды возвращаться в Великобританию".

По мнению сотрудника заповедника, во всем виновато глобальное потепление: "Многие люди не верят, однако это так. Такой случай произошел впервые, так что в ближайшие годы мы будем следить за развитием событий".

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