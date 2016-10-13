Последний Герострат

В 356 году до н. э. в греческом городе Эфес на территории нынешней Турции произошел крупный пожар - сгорела главная гордость города - знаменитый храм Артемиды Эфесской. В поджоге признался местный житель Герострат, который во время пыток рассказал, что пошел на такой поступок, чтобы о нем помнили потомки. И, собственно, не прогадал. Прошло 23 века, а его имя до сих пор живет.

Конечно, в его честь не принято называть детей, ему не поклоняются в храмах. Скорее, в мире о нем с улыбкой вспоминают как о каком-то греческом дурачке, при этом про себя говоря "дурачек, да амбициозный". Однако, главное, что его помнят.

Собственно, таких геростратов было множество. И чем больше они имели власти, тем крупнее храмы жгли, вместе с ними унося миллионы жизней.

Конечно, мы знаем о других мотивах развязывания войн - политических, корыстных. Но все же, посмею предположить, что не последним мотивом был обычный эгоизм правителей – они очень себя любили. Ведь остаться в памяти потомков и повлиять на их судьбы - единственное, что может сделать человек, когда его путь уже закончился. Проходят поколения, имена убитых в ходе войн миллионов постепенно забываются, их могилы зарастают травой, потомки живут собственной жизнью, больше думая о детях, чем о предках. А имена завоевателей живут. "Человек был плохой, но, несомненно, великий", говорят о них.

И в наше время, спустя 70 лет после последней мясорубки, вопрос амбиций нынешних завоевателей остается.

Давайте предположим, что Путин хочет остаться в истории и по-настоящему готовится к войне. Не играет в политические игры, а хочет воевать и победить. Естественно, просчитывая сценарии ядерной войны.

В одиночку, очевидно, победить нельзя, потому, во-первых, нужны союзники. Чтобы их получить, нужна почва для переговоров с ними. Для этого не нужны порядок и мир - нужны проблемы, разногласия, пересечение интересов, и конечно же, война – лживая и гибридная, на чужой территории и - что очень "удачно" - на религиозной основе.

Для того, чтобы, ввязавшись в такую войну, оправдаться перед своим народом, достаточно, например, взорвать свой же самолет. Тогда ни у кого из соотечественников и язык не повернется перечить. Говорить о том, что кому-то жалко сотни-другой жизней соотечественников, в том числе детей, не приходится. В Кремле так не принято. Конечно же, обвинить в этом террористов, с которыми никто по-настоящему воевать-то и не собирается (напомню, недавно Россия перекинула установки С-300 в Сирию, несмотря на то, что у "ИГ" авиации нет. По кому собрались стрелять?). В сухом остатке - самолет взорван, люди похоронены, трава на могилах растет, а повод участия в войне остался. С трудом в это верится, но уж слишком все вовремя случилось…

Путин уже играет эту долгую партию, и вопрос в том, насколько далеко он готов пойти и пойдет ли в конце концов в ва-банк...

Во-вторых, готовясь к войне, нужно изучить слабые места противника – как военные так и политические. Для этого его нужно провоцировать, приучая к ложным тревогам, и наблюдать за реакцией – вторгаться в чужие воздушные пространства и территории. Всего несколько дней назад два российских бомбардировщика Ту-160 долетели аж до севера Испании и потом обратно. На их перехват поднимали авиацию четырех стран. А ведь такие перехваты стали уже обычным явлением…

Также не надо забывать, на границе с Украиной уже два года проводятся серьезные военные учения, сконцентрированы десятки тысяч живой силы и большое количество техники. Представьте, какой возникает соблазн наконец-то все это использовать!

И в-третьих, чтобы победить, нужно ослабить противника – внести максимальную разобщенность в его ряды - расколоть существующие союзы, медленно, но верно подогревая национальный шовинизм, поддерживая местных маргиналов и популистов, используя шантаж и подкуп. Словом, сначала разделить, а после работать с каждым отдельно… При этом совершенно не обязательно заниматься благополучием собственного народа. Требуется только его лояльность (не мешать), с чем вполне справляется пропаганда.

Понятно, что подобные вещи не делаются за месяц или за год. Но, похоже, Путин уже играет эту долгую партию, и вопрос в том, насколько далеко он готов пойти и пойдет ли в конце концов в ва-банк. В это время, судя по всему, его оппоненты почему-то решили сыграть короткую и смотрят не далее своего срока полномочий…

Теперь давайте отбросим всю эту конспирологию, улыбнемся и представим, что все будет хорошо. За несколько лет санкции окончательно задавят экономику России, Запад мобилизуется, новых "экситов" не будет, Кремль вынужден будет пойти на мировую с США, выведет войска из Сирии и Донбасса, деоккупирует Крым, и новая "холодная война" утихнет.

Стареющий Путин передаст власть гебисту помоложе и уйдет на пенсию. Он будет, как Будда, путешествовать между своими дворцами, светить на ТВ морщинистой физиономией во время мероприятий – сидеть в зале среди "простых россиян" как самый почетный гость. Летать со стерхами, кататься верхом, ходить на рыбалку. Приходить к Шамаловым няньчить внуков. После заболеет и умрет в теплой постели, будет мумифицирован и похоронен в мавзолее по доброй русской традиции.

Хорошо было бы. Но почему-то кажется, что он слишком сильно себя любит, чтобы закончить так тихо…

Тарас Сидоржевский