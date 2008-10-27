Выкуп в 24 часа: пираты угрожают перебить экипаж и поджечь «Фаину»

Сомалийские пираты, удерживающие судно "Фаина", пригрозили убить всех заложников и поджечь его, если требуемый ими выкуп не будет выплачен в течение 24 часов. Об этом сообщило сомалийское радио, ссылаясь на полученные им сведения. Оно отметило, что 20 членов экипажа, оказавшихся заложниками пиратов, испытывают трудности с продовольствием, сообщает ИТАР-ТАСС

Судно, окруженное кораблями НАТО, удерживают свыше 50 бандитов, которые также испытывают лишения и настаивают на быстрейшем выполнении своих требований.

Тем временем Кенийская радиовещательная корпорация сообщила, что пираты на трех скоростных катерах предприняли попытку захватить зарегистрированное в Сингапуре судно, которое шло в кенийский порт Момбаса. Они пытались взять на абордаж судно даже тогда, когда оно вошло в кенийские территориальные воды. Однако капитану удалось сманеврировать и избежать столкновения. Сейчас судно находится в порту и охраняется кенийскими ВМС.