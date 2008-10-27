Выкуп в 24 часа: пираты угрожают перебить экипаж и поджечь «Фаину»
13:38, 27 октября 2008Мир
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Данные сомалийского радио
|Фото АР
Судно, окруженное кораблями НАТО, удерживают свыше 50 бандитов, которые также испытывают лишения и настаивают на быстрейшем выполнении своих требований.
Тем временем Кенийская радиовещательная корпорация сообщила, что пираты на трех скоростных катерах предприняли попытку захватить зарегистрированное в Сингапуре судно, которое шло в кенийский порт Момбаса. Они пытались взять на абордаж судно даже тогда, когда оно вошло в кенийские территориальные воды. Однако капитану удалось сманеврировать и избежать столкновения. Сейчас судно находится в порту и охраняется кенийскими ВМС.
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