В немецкой столице загорелся символ Западного Берлина (фотогалерея, видео)

Пожар возник на крыше здания в полдень 11 октября.

По сообщению Berliner Mogrenpost, для тушения пожара были привлечены усиленные расчеты пожарных, которым удалось локализовать огонь к 15:00 по местному времени. Однако о полном контроле над ситуацией говорить еще рано.

При этом отмечается, что люди, которые находились в здании, не пострадали - они были вовремя эвакуированы.

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Причина пожара пока окончательно неизвестна, однако спасатели предполагают, что ее мог вызвать неисправный трансформатор, находящийся на крыше здания.

Комплекс зданий с запоминающимся высотным зданием на площади Брайтшайдплац в 1960-е годы вместе с Мемориальной церковью кайзера Вильгельма стал символом Западного Берлина.

Сейчас же в здании располагается офис автомобильной компании Mercedes.