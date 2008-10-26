Российские коммунисты агитируют «кинолюбовницу» Бонда сбежать к Симоненко

Активисты Межрегиональной организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» осуждают украинскую актрису Ольгу КУРИЛЕНКО за съемки в фильме о Джеймсе Бонде.

«Советская Украина и весь Союз бесплатно тебя учили, лечили, воспитывали, то никто не знал, что ты совершишь акт интеллектуальной и моральной измены – пойдешь в киносодержанки Бонда, убившего, согласно фильмам о шпионе, сотни советских людей и граждан стран соцлагеря - кубинцев, вьетнамцев, северокорейцев, китайцев и никарагуанцев. Ты польстилась на богатство и послужной донжуанский список западного шпиона. Кто тебе, Оля, мешал сыграть любимую женщину настоящих героев - Штирлица, Щорса, Ковпака, Ярослава Галана, Петра Симоненко?!», - такое нравоучение размещено на сайте коммунистов Петербурга и Ленобласти.

«Но нет, ты согласилась стать подругой человека, который десятки лет по заданиям Тэтчер и Рейгана разрушал СССР, страну где ты родилась. Это Бонд подкладывал бомбы под советские заводы, сыпал яд в наши колодцы, проникал под видом дворника в квартиры советских людей… Неужели ты хочешь, чтобы Украина стала колонией США, а крымских девушек насиловали жестокие и тупые американские десантники?! Ты дошла до того, что подарила Бонду бутылку горилки и хвастаешься этим. Знаешь ли, что делали в дни Великой Отечественной войны с женщинами, которые привечали оккупантов?! Где же твой патриотизм? Ведь ты носила красный галстук...»

Несмотря на все сказанное, авторы заявления почему-то уверены, что Ольге КУРИЛЕНКО когда-нибудь обязательно захочется раскаяться в совершенном «ужасном преступлении». Они даже указали ей единственный, по их мнению «путь на Родину»: «Ты должна захватить и доставить в правоохранительные органы России исполнителя роли Бонда Дэниэла КРЕЙГА – эту машину для убийства, созданную НАТО, ненавидящего все советское и славянское, все народное. Пусть он расскажет, какие еще планы по дискредитации России пишут в Пентагоне и Голливуде…»