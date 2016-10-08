РФ перебрасывает ракетный комплекс "Искандер" на приграничную с Литвой и Польшей территорию - разведка США

Об этом Reuters заявил представитель разведки США, подтверждая информацию эстонских СМИ.

Он считает, что причины, по которым Москва перебрасывает комплекс, могут быть "невинными".

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"Они (РФ - Ред.) перебрасывали такую систему в Калининград в 2014-м году для военных учений. Это также может быть политическим жестом, демонстрацией силы, чтобы показать недовольство НАТО", - отметил представитель американской разведки.

Ранее эстонские СМИ писали, что под видом логистических учений Балтийский флот РФ перебрасывает в Калининградскую область оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.