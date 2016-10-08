Санкции против России будут действовать до выполнения Минских соглашений – Керри

Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Марком Эро в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

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«Нам нужно давить на Россию для выполнения минских договоренностей. Важно четко заявить, если мы не сможем имплементировать эти договоренности в течение следующих месяцев, то продление санкций будет обязательным. Это не наше желание, но это остается единственной возможностью, если мы не сможем двигаться вперед», – заявил Керри.

Напомним, правительство РФ при формировании федерального бюджета на 2017-2019 годы выходит из осторожных экономических прогнозов и сохранения санкций на этот срок.

Ранее, представитель госдепартамента США Марк Тонер допустил введение новых санкций против России в случае неудачи дипломатии по Сирии.