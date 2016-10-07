Россия хочет возвратить военные базы на Кубу и во Вьетнам: у Шойгу заявили, что уже работают над планом

«Мы этой работой занимаемся», - сказал он.

Читайте также"Никакой связи нет": в АП ответили на слова Байдена о риске снятия санкций с РФ в случае провала реформ

Он также отметил, что не хочет сообщать детали по данному вопросу, однако рассказал, что руководство ведомства «переосмысливает» решения, которые были приняты по ликвидации баз в этих странах.

Как сообщал УНИАН, минобороны РФ для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России создаст две новые дивизии в Западном военном округе и одну - в Южном.