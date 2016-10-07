Россия хочет возвратить военные базы на Кубу и во Вьетнам: у Шойгу заявили, что уже работают над планом
11:57, 07 октября 2016Мир
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Министерство обороны России занимается проработкой возможности возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.
Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу / Иллюстрация / REUTERSОб этом сообщает РИА «Новости».
«Мы этой работой занимаемся», - сказал он.
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Он также отметил, что не хочет сообщать детали по данному вопросу, однако рассказал, что руководство ведомства «переосмысливает» решения, которые были приняты по ликвидации баз в этих странах.
Как сообщал УНИАН, минобороны РФ для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России создаст две новые дивизии в Западном военном округе и одну - в Южном.
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