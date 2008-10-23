В борьбе с пиратами Москва очень надеется на тихоход «Неустрашимый»

Россия намерена применить все санкционированные Совбезом ООН меры для борьбы с морскими пиратами в водах Аденского залива и прилежащей акватории.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, об этом говориться в сообщении в связи ситуацией с захваченным пиратами судном «Фаина».

Отмечается, что пиратский захват судна «Фаина», как известно, далеко не единичное происшествие такого рода в водах Сомали, вооруженный разбой на море стал там повседневной практикой. Российская Федерация полностью разделяет озабоченность и тревогу мирового сообщества в связи с нетерпимой обстановкой, сложившейся для безопасности международного судоходства в водах Аденского залива и прилежащей акватории из-за действий пиратских банд.

«Российская сторона намерена во взаимодействии с другими государствами предпринимать все санкционированные Советом Безопасности ООН меры, необходимые для оздоровления обстановки на море в этом районе. На подходе туда находится корабль ВМФ России «Неустрашимый»», - говориться в сообщении.

В целях обеспечения свободы действий по борьбе с пиратством непосредственно в сомалийских территориальных водах МИД России запросил у Переходного Федерального Правительства Сомалийской Республики согласие на предоставление Российской Федерации статуса «сотрудничающего государства».

Кроме этого сообщается, что в Москве серьезно обеспокоены судьбой интернациональной команды украинского торгового судна «Фаина», захваченного и почти месяц удерживаемого сомалийскими пиратами. В руках бандитов оказались и трое наших соотечественников, один из которых - капитан судна В.Колобков скончался в плену.

МИД России внимательно следит за усилиями, предпринимаемыми для освобождения судна и его команды, и активно участвует в них, установив в этих целях взаимодействие с властями Украины, США и руководством Международного Красного Креста. Необходимые поручения даны нашим посольствам в ряде стран региона.

К сожалению, из-за неприемлемых условий, выдвинутых пиратами, попытка добиться при содействии МККК и американских коллег хотя бы выдачи тела погибшего капитана В.Колобкова оказалась на данном этапе безуспешной.

Российская сторона все же рассчитывает, что совместные усилия всех вовлеченных участников приведут к благополучному разрешению кризиса и освобождению членов команды и судна.

Напомним, что сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота РФ еще 26 сентября направился к берегам Сомали, где пираты за день до этого захватили украинское судно Faina. Тогда главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что Россия "в ближайшее время" планирует направить к берегам Сомали несколько боевых кораблей для борьбы с морским пиратством. И добавил, что "российские корабли не будут принимать участие в международных операциях, а будут решать эту задачу самостоятельно".