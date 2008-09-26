Судно с украинскими танками отобъет у пиратов российский «Неустрашимый»?

Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота направился к берегам Сомали, где пираты накануне захватили украинское судно Faina, сообщает Newsru. На вооружении сторожевика - ракетные комплексы противолодочного и зенитного оружия, универсальная 100-мм артиллерийская установка, торпедные аппараты и реактивные бомбометы.

По данным ИТАР-ТАСС, посольство России в Кении "держит в поле зрения" вопрос с захваченным сомалийскими пиратами судном с россиянами на борту, об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Напомним, что ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что Россия в ближайшее время планирует направить к берегам Сомали несколько боевых кораблей для борьбы с морским пиратством. "Планируется, и уже в ближайшее время. Однако российские корабли не будут принимать участие в международных операциях, а будут решать эту задачу самостоятельно", - отметил Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи сомалийского побережья пираты захватили судно “Faina” под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна „Tomax Team Inc.”), в состав экипажа которого входят 17 граждан Украины (капитан корабля – гражданин Украины), 3 – граждане Российской Федерации, 1 – гражданин Латвии, всего 21 человек.

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подтвердил, что на борту захваченного пиратами судна “Faina” было 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией «Укрспецэкспорт» в соответствии с международными соглашениями.

Кроме танков на борту корабля были гранатометы, боеприпасы к танкам и другое вооружение.