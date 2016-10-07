"Новая газета" об убийстве Политковской: Не смейте говорить, что дело раскрыто (видео)
Сотрудники «Новой газеты» опубликовали видео, в котором заявили, что убийство журналистки издания Анны Политковской нельзя считать раскрытым, так как заказчик преступления не был найден.
Видео приурочено к десятой годовщине смерти Политковской, которую убили 7 октября 2006 года.
В ролике сотрудники редакции «Новой газеты» в рамках «видеопикета» держат листы бумаги, на которых рассказана история расследования убийства Политковской.
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Видео сопровождает статья заместителя главного редактора Сергея Соколова, в которой говорится об ошибках и нарушениях, допущенных, по мнению газеты, во время расследования убийства, а также о бездействии государства в поисках заказчиков преступления.
«Не может считаться раскрытым политическое убийство только потому, что осуждены исполнители. Не может — пока не наказан заказчик», — пишет Сергей Соколов.
«Мы чувствуем ярость, когда представители государства врут, говоря о том, что дело раскрыто», — сказано в статье.
"Больше о следствии не слышно ничего. Заказчик может спокойно вздохнуть и приказать убрать еще кого-нибудь, если, конечно, уже этого не сделал. Так что — не смейте говорить о раскрытом убийстве хрупкой, отважной, красивой и сильной женщины — Анны Политковской.
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Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома в Москве 7 октября 2006 года.