Борьба с исламистами в Африке: США построят новую базу, переместив туда беспилотники с французской

Предполагается, что основную часть ударной мощи нового стратегического объекта составят беспилотники. Базу обещают достроить уже в следующем году, сообщает Русская служба Би-би-си.

Сейчас несколько американских военных и беспилотники MQ-9 Reaper постоянно присутствуют на французской базе 101 в Ниамее - столице Нигера, расположенной на 900 километров южнее Агадеса.

Читайте такжеТеррористы "ДНР" являются более смертоносными, чем "Талибан" и "Боко Харам" - исследование

Авиабаза 101 является ключевой точкой операции "Бархан", в рамках которой с августа 2014 года французские дроны наносят удары по исламистам в пограничных с Нигером государствах.

Однако Агадес, как утверждают в минобороны США, дает военным больше стратегических возможностей для борьбы с джихадистами.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Мишель Балданзы, Пентагон оплатит строительство новой ВПП, инфраструктуры и сопутствующих служебных помещений в Агадесе.

Военные эксперты, впрочем, допускают, что новая база обойдется США вдвое дороже заявленной стоимости.