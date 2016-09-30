Борьба с исламистами в Африке: США построят новую базу, переместив туда беспилотники с французской
Пентагон выделил 50 млн долларов на строительство новой военной базы в городе Агадес на севере Нигера. Ее планируется использовать для борьбы с исламистами в соседних Мали, Нигерии и Ливии.
Предполагается, что основную часть ударной мощи нового стратегического объекта составят беспилотники. Базу обещают достроить уже в следующем году, сообщает Русская служба Би-би-си.
Сейчас несколько американских военных и беспилотники MQ-9 Reaper постоянно присутствуют на французской базе 101 в Ниамее - столице Нигера, расположенной на 900 километров южнее Агадеса.
Читайте такжеТеррористы "ДНР" являются более смертоносными, чем "Талибан" и "Боко Харам" - исследование
Авиабаза 101 является ключевой точкой операции "Бархан", в рамках которой с августа 2014 года французские дроны наносят удары по исламистам в пограничных с Нигером государствах.
Однако Агадес, как утверждают в минобороны США, дает военным больше стратегических возможностей для борьбы с джихадистами.
По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Мишель Балданзы, Пентагон оплатит строительство новой ВПП, инфраструктуры и сопутствующих служебных помещений в Агадесе.
Военные эксперты, впрочем, допускают, что новая база обойдется США вдвое дороже заявленной стоимости.