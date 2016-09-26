Катастрофа MH17 над Донбассом: в Bellingcat объяснили, зачем РФ сейчас предоставила радарные снимки воздушного пространства

Впрочем, по словам координатора Bellingсat Арыка Толера, официальные следователи смогут представить еще более точные данные, передает Радио Свобода.

"Там может быть новая информация, в частности о точном месте пуска ракеты "Бук". Следователи могли провести анализ почвы и установить, в какой части поля стояла установка. Они не смогут обвинять Россию в трагедии, но, определив точное место запуска и установив, что его контролировали боевики, ответственность за пуск ракеты с Украины снимут. Мы также продолжаем наши исследования, но отчета пока не готовим", – рассказал Толер.

По мнению волонтера-расследователя из Bellingcat, Россия может сейчас продвигать информацию от "Алмаз-Антей" для того, чтобы "перебить" заявление Объединенной следственной группы. Информацию с радаров российская сторона якобы держала при себе более двух лет, теперь надо объяснять, почему ее представили только сейчас.

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"Я на 100% уверен, что они выпускают эту информацию сейчас, чтобы потом заявить, что Объединенная следственная группа не приняла ее во внимание. Не знаю, что покажет информация "Алмаз-Антей", но я уверен, что они выпускают информацию для того, чтобы подобное заявление на пресс-конференции сделала Захарова или еще кто-то", – считает координатор Bellingcat.

Скорее всего, отметил Толер, радарные снимки будут правдивые и полные, но ракету "Бук" на них не увидеть из-за технических ограничений.

Похожего мнения придерживаются украинские волонтеры-исследователи из InformNapalm. Один из авторов исследований относительно сбитого "Боинга" Антон Павлушко напомнил, что еще два года назад российская сторона заявляла, что у них нет никаких данных, а теперь эти данные неожиданно появляются.

"Это делается для того, чтобы потом заявить, что отчету Объединенной следственной группы верить нельзя, потому что следователи не учитывают всю информацию. Но ведь раньше русские говорили, что удалили эти данные, а здесь они их неожиданно нашли. Почему же они сразу не рассказали, что на этих изображениях, а лишь передали их Нидерландам?" – написал Павлушко.

Он также напомнил, что Россия до сих пор не объяснила отсутствие данных по военной радарной станции в Милерово, где, согласно расследованию InformNapalm, некоторое время находился "Бук".

"Видимо, на новых радарных изображениях, которые предоставили, нет украинских Су-24 и Су-25, иначе бы они об этом уже сообщили. И, видимо, там нет пуска ракеты. Однако теперь в России есть теория заговора для внутреннего пользования о том, что с ними не захотели сотрудничать", – говорит волонтер.

Заявление Объединенной следственной группы, которую ожидают 28 сентября, должно поставить окончательную точку в расследовании технических обстоятельств сбития самолета.