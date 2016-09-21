Катастрофа MH17 над Донбассом: предварительные результаты расследования представят в конце сентября

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Австралии, Бельгии, Нидерландов и Малайзии о сбитии «Боинга» в июле 2014 года, которое размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Малайзии.

В Нью-Йорке 20 сентября в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций главы МИД пяти стран встретились для обсуждения текущих усилий для установления справедливости в связи со сбитием малазийского самолета, что привело к гибели 298 человек. Министры представляют страны, чьи следственные органы взаимодействуют в уголовном расследовании согласно призыву Совета безопасности ООН в резолюции №2166 (2014).

"Министры снова напомнили о требовании Совета безопасности (ООН) в резолюции №2166 и о решимости их правительств, чтобы те лица, которые ответственны за сбитии (самолета), понесли ответственность. Они также напомнили о требовании Совета безопасности, чтобы все государства в полной мере сотрудничали в усилиях по установлению ответственности", - отмечается в заявлении.

В связи с этим министры снова подтвердили решительную поддержку международному и независимому расследованию, которое проводит Совместная следственная группа, которая представит промежуточные результаты расследования 28 сентября.

Министры также обсудили прогресс, который достигнут в вопросе определения механизма судебного преследования лиц, виновных в сбитии «Боинга», принимая во внимание наложенное вето Советом безопасности ООН в июле 2015 года в отношении трибунала ООН.

"Страны остаются полностью настроенными принять эффективные меры, чтобы виновные лица понесли ответственность", - отмечается в заявлении.

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В заявлении также сказано о необходимости достижения справедливости для семей, которые потеряли близких людей в результате крушения MH17.

Как сообщал УНИАН, ранее иностранные СМИ сообщали, что в Нидерландах планируют 28 сентября обнародовать предварительные результаты уголовного расследования катастрофы рейса MH17.

"Мы проинформировали родственников жертв, что мы проведем новую встречу 28 сентября, во время которой результаты уголовного расследования будут раскрыты", - сказал представитель Генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах крушения самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля президент Украины подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малазийского «Боинга».

«Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития МН17, что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.