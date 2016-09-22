Катастрофа MH17 над Донбассом: Россия утверждает, что передаст Нидерландам "новые данные"

Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Владимир Маркин, передает РИА Новости.

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"Концерну ВКО "Алмаз-Антей" удалось получить с одного из своих заводов – Лианозовского электромеханического завода – необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора. Данная информация, касающаяся катастрофы, поступила в распоряжение СК России и в ближайшее время будет передана голландской стороне", — заявил Маркин.

Как утверждают в концерне, речь идет о "первичных радиолокационных изображениях воздушного пространства в необработанном виде". Другие детали пока не уточняются.

14 сентября россСМИ опубликовали текст, который "с большой долей вероятности" может лечь в основу официального ответа России на выводы голландского следствия о причинах крушения МН17 на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

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Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины.