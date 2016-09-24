Ватикан изменил процедуру признания событий чудесами

Новыми нормами будут руководствоваться члены специальной медицинской комиссии, которая постановляет, было ли то или иное событие чудом или нет, передает Би-Би-Си.

Чудеса по правилам Ватикана необходимы для беатификации (признания человека блаженным). Каждый человек, признаваемый Ватиканом блаженным, должен совершить хотя бы одно чудо. Чудесами события признает орган под названием конгрегация по делам святых.

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Поправки к правилам беатификации опубликованы в пятницу в документе, утвержденном главой конгрегации - кардиналом Анджело Амато. Помимо формальных и лингвистических поправок к старому тексту устава новый документ вводит еще несколько правил.

Во-первых, чтобы поставить на повестку комиссии вопрос о божественном участии в том или ином событии, отныне требуются голоса двух третей членов конгрегации. Раньше эта планка была ниже.

Во-вторых, будучи единожды отвергнутым конгрегацией, событие может анализироваться повторно только три раза, для каждой переэкзаминации требуется кворум из девяти членов конгрегации.

Еще одно правило касается компенсации ученым экспертам, которые в рамках решения по каждому событию должны постановить, что оно не может быть объяснено современной наукой. Теперь компенсацию этим экспертам можно выплачивать исключительно банковскими трансферами.