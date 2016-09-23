Путин о распаде СССР: "Совсем необязательно было это делать"

15:25, 23 сентября 2016
Мир
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Путин заявил, что СССР ”необязательно было” разваливать, можно было идти по пути демократических преобразований.

Володимир Путін / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с лидерами парламентских партий, прошедших в Госдуму.

”Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого”, - сказал Путин.

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”Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства”, - подчеркнул он.

Ранее Путин называл распад СССР ”крупнейшей геополитической катастрофой века”.

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