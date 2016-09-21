"Закон Яровой" в действии: власти собираются получить доступ ко всему интернет-трафику россиян - СМИ

В исполнение требований известного "закона Яровой" ФСБ РФ совместно с Минкомсвязью и Минпромторгом России обсуждает не только вопросы снятия данных и их хранения, но и расшифровки и анализа всего интернет-трафика. Эту информацию "КоммерсантЪ" сообщил топ-менеджер одного из производителей оборудования и подтвердили собеседник в Администрации президента Путина и источник в IT-компании.

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По мнению российских экспертов, обсуждаемая схема, в конечном итоге позволит "не только предотвращать потенциальные угрозы, но и строить профили поведения пользователей в сети — вплоть до оценки их психологического состояния и вкусовых предпочтений".

По информации издания, ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов", — рассказал собеседник "издания в администрации Владимира Путина.

В Минпромторге РФ от комментариев отказались, в ФСБ и Минкомсвязи не ответили на запрос журналистов.

Согласно "закону Яровой", организаторы распространения информации, то есть владельцы интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения, такие как Google, "Яндекс", Mail.ru Group, Whatsapp, Telegram, Viber, Facebook, "ВКонтакте" и др., обязаны уже с 20 июля сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ.

"Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал", — пояснил один из собеседников издания.

О том, что решение для дешифровки интернет-трафика понадобится, говорится и в технических требованиях для исполнения "закона Яровой", которые в августе направлял в профильные министерства "Ростелеком". При этом в "Ростелекоме", "Вымпелкоме", "МегаФоне" отказались от комментариев, в МТС сообщили, что им ничего не известно о дискуссиях на тему дешифровки трафика.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера". Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.