В США разбился самолет-разведчик U-2, один из пилотов погиб
23:08, 20 сентября 2016Мир
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Во вторник, 20 сентября на севере Калифорнии разбился самолет-разведчик U-2 ВВС США.
U.S. Air Force
Инцидент произошел в округе Саттер, сообщает Reuters.
Сообщается, что борт разбился вскоре после взлета во время выполнения тренировочного задания.
Оба пилота сумели катапультироваться, однако, в результате инцидента один из них погиб, другой получил травмы.
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Самолет-разведчик U-2 используется для фотосъемки и перехвата сообщений.
UPDATE: Pilots in U-2 spy plane crash ejected safely. via @KVeklerovhttps://t.co/1rbzloEJYdpic.twitter.com/eLORyLRHAb— SFChronicle (@sfchronicle) September 20, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что многоцелевой истребитель F/A18C военно-воздушных сил Швейцарии исчез во время тренировочного полета в центральной части страны.
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