В США разбился самолет-разведчик U-2, один из пилотов погиб

Инцидент произошел в округе Саттер, сообщает Reuters.

Сообщается, что борт разбился вскоре после взлета во время выполнения тренировочного задания.

Оба пилота сумели катапультироваться, однако, в результате инцидента один из них погиб, другой получил травмы.

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Самолет-разведчик U-2 используется для фотосъемки и перехвата сообщений.

Ранее УНИАН сообщал, что многоцелевой истребитель F/A18C военно-воздушных сил Швейцарии исчез во время тренировочного полета в центральной части страны.