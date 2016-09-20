Президент Киргизии отменил визит в ООН из-за проблем с сердцем
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был вынужден отказаться от поездки на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем.
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
"В Турции, на пути следования из Бишкека в Нью-Йорк, где делегация Кыргызской Республики планировала совершить пересадку в аэропорту им. Ататюрка, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев почувствовал недомогание, в связи с чем ему было проведено первичное медицинское обследование", - сказано в сообщении.
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Врачи постановили, что президенту необходимо срочное медицинское обследование. "По предварительному заключению врачей, у главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем", - отметили в пресс-службе главы государства.
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