Президент Киргизии отменил визит в ООН из-за проблем с сердцем

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"В Турции, на пути следования из Бишкека в Нью-Йорк, где делегация Кыргызской Республики планировала совершить пересадку в аэропорту им. Ататюрка, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев почувствовал недомогание, в связи с чем ему было проведено первичное медицинское обследование", - сказано в сообщении.

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Врачи постановили, что президенту необходимо срочное медицинское обследование. "По предварительному заключению врачей, у главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем", - отметили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в Узбекистане официально объявили о смерти президента Ислама Каримова.