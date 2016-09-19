В Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, избранного на выборах в оккупированном Крыму - евродепутат

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя результаты выборов в Госдуму России, которые состоялись на территории временно оккупированного Россией Крыма.

"Четко понятно, что мы не будем воспринимать любого, кто был избран в Крыму. Это четкий мессидж: не отправляйте никого, мы не примем никого, кто был избран в Крыму у любой делегации, которая будет посещать Европейский парламент", - сказал Галер.

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При этом он подчеркнул, что «все государственные действия России в Крыму являются незаконными», так как РФ оккупировала полуостров

Вместе с тем Галер отметил, что не замораживал бы сотрудничество с Госдумой полностью, но этот вопрос будут решать его коллеги.

Депутат ЕП также уверен, что работа российской делегации не должна быть восстановлена и в Совете Европы, ведь "ничего не было изменено с того, что была прекращена их участие".

"Это должно быть продолжено", - подчеркнул он.

Галер также дал характеристику парламентским выборам в России в целом, назвав условия их проведения противоречащими "открытым рамкам, в которых проводятся демократические выборы".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму смогли пройти лишь четыре партии - «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52% голосов), ЛДПР (13,28% голосов) и «Справедливая Россия» (6,17% голосов).

Сегодня, 19 сентября, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова.