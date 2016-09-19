В ПАСЕ озвучили позицию по российским выборам в Крыму, раскритиковали обновленный состав Госдумы

Об этом заявил глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), социалист Штефан Шеннах (Австрия), комментируя результаты выборов в Госдуму России, передает DW.

Он напомнил, что российская власть не пригласила мониторинговую миссию ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами. "Но мы уже знаем их результаты, и они не являются хорошим будущим для России", - сказал Шеннах. По его словам, то что "только один настоящий политик-оппозиционер выиграл выборы в Госдуму, - не нормально".

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Шеннах также заявил, что ПАСЕ "не принимает выборы", которые прошли на территории аннексированного Россией Крыма. "Если мы не можем въехать на территорию Крыма, подготовить свой отчет, то, извините, но никто не может признать то, что там произошло", - сказал политик. Он также напомнил, что как председатель комитета обращался с призывом к российским властям предоставить возможность миссии ПАСЕ посетить Крым, но ответа так и не получил.

Глава мониторингового комитета ПАСЕ отказался от прямого ответа на вопрос, что будет делать ассамблея, если в состав новой делегации Госдумы включат депутата, избранного на территории Крыма. "Это очень гипотетический вопрос, потому что сейчас российская делегация еще не сформирована, а гадать по звездам я не хочу", - сказал Шеннах.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного Крыма.

Перед выборами МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы в Крыму и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным.