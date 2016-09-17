Крушение EgyptAir: на обломках упавшего лайнера найдены следы тротила
Специалисты Института криминальных исследований Франции обнаружили на месте падения лайнера A320 авиакомпании EgyptAir следы тротила.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Le Figaro.
По словам источника, близкого к расследованию, происхождение следов тротила на месте крушения лайнера остается неизвестным, египетские власти запрещают французским следователям детально изучить обломки самолета.
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Отмечается, что Египет заявил о намерении подготовить совместный доклад с Францией, чтобы подтвердить наличие тротила на обломках A320. Однако Франция отказывается сотрудничать, поскольку следователи не успели провести адекватное расследование, чтобы выяснить источник происхождения взрывчатого вещества.
В июле стало известно, что лайнер EgyptAir развалился в воздухе после пожара.