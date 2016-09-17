Крушение EgyptAir: на обломках упавшего лайнера найдены следы тротила

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Le Figaro.

По словам источника, близкого к расследованию, происхождение следов тротила на месте крушения лайнера остается неизвестным, египетские власти запрещают французским следователям детально изучить обломки самолета.

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Отмечается, что Египет заявил о намерении подготовить совместный доклад с Францией, чтобы подтвердить наличие тротила на обломках A320. Однако Франция отказывается сотрудничать, поскольку следователи не успели провести адекватное расследование, чтобы выяснить источник происхождения взрывчатого вещества.

В июле стало известно, что лайнер EgyptAir развалился в воздухе после пожара.