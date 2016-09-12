Взрыв в турецком городе Ван: число пострадавших возросло до почти полусотни (фото)

Вследствие взрыва в городе Ван пострадали 48 человек, среди них два офицера полиции. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Кто стоит за этим нападением, пока неизвестно.

Издание отмечает, что накануне власти Турции сняли с постов 28 глав районов, населенных преимущественно курдами. Причиной стало подозрение в связях чиновников с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической группировкой.

Кадровое решение турецких властей вызвало протесты среди курдского населения.

Как сообщалось, заминированная машина взорвалась утром в понедельник в двухстах метрах от здания администрации провинции. Недалеко от эпицентра взрыва расположено также отделение полиции и здание местного отделения правящей Партии справедливости и развития.