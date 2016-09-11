В Турции уволили мэров 24 городов по подозрению в поддержке курдских боевиков

В Турции по подозрению в связях с курдскими боевиками уволили мэров 24 городов.

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Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters, увольнения произошли преимущественно на юго-востоке страны, где проживает большая часть курдского населения.

Уволенные мэры являются местными представителями или сторонниками прокурдской "Демократической партии народов", которая является третьей по величине фракции партией в парламенте страны.

Сообщается также, что еще четырех мэров отстранили якобы за связи с движением Гюлена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 сентября заявил, что Турция проводит самую масштабную в своей истории операцию против курдских вооруженных подразделений на юго-востоке страны, одновременно увольняя за сотрудничество с ними государственных служащих. По его словам, целью мероприятий является очищение государственных институтов от сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в стране. Между тем "Демократическую партию народов" турецкие власти в последнее время все чаще обвиняет в связях с РПК.