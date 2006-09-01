Сирия обещала остановить поставки вооружений ”Хезболлах”

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан получил от премьер-министра Сирии заверения в том, что Дамаск "сделает все возможное" для того, чтобы остановить поставки вооружений боевикам "Хезболлах". Об этом К.Аннан сообщил журналистам после переговоров с премьер-министром Сирии Башаром Асадом, отметив, что Сирия пообещала усилить патрулирование границы с Ливаном, объединить усилия с ливанскими пограничниками. Сам сирийский премьер воздержался от каких-либо заявлений после встречи, передает Associated Press.

К.Аннан также призвал Сирию использовать свое влияние, чтобы добиться освобождения похищенных израильских солдат. В ответ на это Б.Асад заверил, что поддерживает освобождение израильтян не меньше, чем освобождение сирийцев, которые отбывают заключение в израильских тюрьмах.

К.Аннан посетил Сирию в рамках ближневосточного турне. Следующим пунктом назначения станет Катар. Ранее генсек ООН побывал в Ливане, Израиле и Палестине.