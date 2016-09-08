В Турции от работы отстранены более 11 тысяч преподавателей

Об этом сообщает русская служба ВВС.

По информации министерства образования Турции, 11285 учителей отправлены в принудительный оплачиваемый отпуск на время расследования.

Как сообщает турецкое информационное агентство Анадолу, отстраненных учителей подозревают в деятельности "в поддержку сепаратистской террористической организации и связанных с ней структур".

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По данным агентства, общее число отстраненных учителей может возрасти до 14 тысяч. Всего в Турции насчитывается около 850 тысяч учителей.

Пока неизвестно, какие регионы затронули сокращения. Курды в основном проживают на юго-востоке страны, вдоль границы с Сирией, Ираком и Ираном.

После попытки государственного переворота 15 июля турецкие власти начали масштабные чистки.

Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает организатором путча.

Тогда же управление по высшему образованию Турции потребовало уволить всех 1577 деканов турецких университетов.

В рамках расследования дела о мятеже более 35 тысяч человек были задержаны, из них 17 тысяч официально арестованы.