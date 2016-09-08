The Washington Post: 10 новых войн, которые могут начаться в результате борьбы с ИГ

Об этом пишет Лиз Слай в статье "10 новых войн, которые могут начаться в результате борьбы с ИГ", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Это отчасти потому, что стратегия США для победы над "Исламским государством" зависит от целого ряда региональных союзников и местных вооруженных группировок, которые часто конфликтуют между собой. Хотя все они считают врагом "Исламское государство", большинство из них также враждуют. После отвоевания территории у боевиков они претендуют на захваченные земли, что грозит конфликтом с другими бойцами, которые также захватывают территории. Назревают новые войны - за контроль после "Исламского государства".

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Ниже приведен список 10 из них в случайном порядке. Несомненно, их больше. Некоторые из них уже начались. Другие могут никогда не начаться. Но любая из них может увеличить шансы "Исламского государства" на выживание, закрепив условия, которые позволили группировке процветать - и, возможно, Соединенные Штаты окажутся обреченными на присутствие в регионе в течение долгих лет.

Война №1: Сирийские курдские силы при поддержке США и арабские силы при поддержке Турции

Это одна из тех войн, которые уже начались, и одна из наиболее сложных. Турция, которая дома ведет войну против турецких курдов-сепаратистов, с тревогой наблюдала за тем, как сирийские курды воспользовались поддержкой США, чтобы расширить контроль над северо-восточной Сирией. Сирийские арабские повстанцы, союзники Турции, также выступают против курдской экспансии, которая посягает на арабские территории. Поэтому, когда две недели назад Турция вторглась в Сирию, чтобы помочь сирийским повстанцам захватить территорию "Исламского государства", было ясно, что курды были такой же целью, как "Исламское государство". С тех пор борьба стала более интенсивной, и хотя Соединенные Штаты просили обе стороны остановиться, неясно, располагают ли они достаточным влиянием на своих конкурирующих союзников, чтобы предотвратить усугубление конфликта.

Война №2: Турция и сирийские курды

Эта война была бы подобна войне №1, но в большем масштабе. Сейчас Турция ограничила вторжение в Сирию до района, оккупированного "Исламским государством", который населяют в основном арабы. Но Турция также обеспокоена из-за де-факто курдского государства, которое формируется вдоль ее восточной границы. Курды объявили автономию в начале этого года, а Турция теперь строит стену вдоль границы, чтобы попытаться заблокировать ее. Если напряженность сохранится, то нельзя исключать прямое турецкое вторжение в курдский район, где также базируется небольшое количество войск США.

Война №3: сирийские курды и сирийское правительство

Сирийское правительство также ощущает угрозу со стороны курдов из-за их территориальных амбиций. До недавнего времени они поддерживали непростой союз, и президент Сирии Башар аль-Асад хвастался, что в ряде случаев его правительство снабжало курдов оружием. Но отношения испортились после провозглашения автономии курдов, обе стороны провели короткие бои в тех областях, где дислоцированы и те, и другие силы.

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Сейчас там действует соглашение о прекращении огня, но стремление курдов к самоуправлению противоречит провозглашенной цели Асада – восстановить сирийский суверенитет по всей стране.

Война №4: Соединенные Штаты и Сирия

Эта война могла бы вспыхнуть в любой момент в течение пяти лет, с тех пор, как президент Обама призвал к свержению Асада. Но то, что этого не произошло, можно считать свидетельством того, насколько обе стороны хотят избежать конфликта. Она по-прежнему кажется крайне маловероятной. Но есть несколько линий фронта, где война с "Исламским государством" может в какой-то момент привести к прямому конфликту между поддерживаемыми США группировками и сирийскими правительственными силами. Среди них – сирийская столица "Исламского государства" Ракка, где в июне Соединенные Штаты и Сирия поддерживали наступления с противоположных направлений. В прошлом месяце армия США подняла в воздух самолеты, чтобы не позволить сирийским военным самолетам осуществить бомбардировку курдов.

Война №5: Турция и Сирия

Вторжение Турции в Сирии сейчас ограничивается борьбой с "Исламским государством" и курдскими силами. Турция также предприняла шаги, чтобы наладить отношения с Россией и Ираном - наиболее важными союзниками Асада, которые, похоже, одобрили турецкую интервенцию на севере Сирии.

Однако, если борьба Турции против "Исламского государства" пройдет хорошо, турецкие войска скоро столкнутся лицом к лицу с сирийскими правительственными силами вблизи города Алеппо. И тогда ситуация может усугубиться.

Война №6: иракские курды и иракское правительство

На восток от Сирии, в Ираке, вдоль сокращающихся границ "Исламского государства" ситуация несколько менее нестабильная. Но не менее сложная, или опасная. Сирийские курды расширили подконтрольные им территории способами, которые бросают вызов суверенитету сирийского правительства, а иракские курды переместились в районы Ирака, которые когда-то были под контролем правительства Ирака. Поддерживаемое США иракское правительство заявляет, что намерено вернуть эти районы после того, как "Исламское государство" будет полностью повержено. Поддерживаемые США курды заявили, что они не отдадут ни клочка территории, за завоевание которой курды пролили кровь.

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Эти споры существовали до появления "Исламского государства", и они возродятся с удвоенной силой после победы над террористами.

Война №7: иракские курды и шиитские ополченцы

Она могла бы произойти по тем же причинам, что и №6, но есть один нюанс: она уже началась. Шиитские боевики (многих из них поддерживает Иран) взяли на себя ведущую роль в некоторых операциях по завоеванию территории "Исламского государства", они наступают к северу от Багдада, чтобы изгнать боевиков. Они выступают против союзников США - курдских бойцов пешмерга, наступающих на юг с курдской территории. По крайней мере, в одном месте, Туз-Хурмату, столкновения уже произошли.

Но сами курды не отличаются единством ни в Сирии, ни в Ираке, что делает возможной еще одну войну.

Война №8: курды против курдов

Это, пожалуй, самый сложный из всех сценариев, и вполне вероятный. Курды расходятся во мнении касательно всего, кроме своих стремлений к созданию курдского государства. Курды в Ираке разделены между двумя группировками, которые вели кровавую гражданскую войну в 1990-е годы. Одна из них является заклятым врагом курдов, которые контролируют северную Сирию. Другая – союзник сирийских курдов, которые и сами далеки от единства. Возможен конфликт между курдскими группами (союзниками США) в Ираке, Сирии или в обеих странах.

Война №9: арабы-сунниты против шиитов и/или курдов

В процессе борьбы с "Исламским государством" города и деревни, в которых преобладают сунниты, завоевывают, в основном, курдские или шиитские силы. Многие сунниты объединяются с ними, чтобы помочь победить боевиков. Люди испытывают облегчение, когда изгоняют своих угнетателей.

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Но есть также сообщения о злоупотреблениях со стороны шиитов и курдов в отношении суннитских общин, которые они освобождают. К примеру, о насильственном выселении суннитов из их домов и массовом задержании суннитских мужчин. Из-за отсутствия реального примирения, а также политических решений, которые предоставили бы суннитам более широкие полномочия, может возникнуть новая форма суннитского повстанческого движения.

Война №10: Остатки "Исламского государства" против всех

"Исламское государство" все еще контролирует большую часть территории в Сирии и Ираке. Наступления для завоевания контроля над их столицами - Мосулом и Раккой - пока планируются. Если группировки, которые должны участвовать в наступлениях, воюют между собой, эти битвы могут быть отложены на неопределенное время.

Даже если они не будут отложены, другие конфликты по-прежнему останутся нерешенными, что станет причиной долгосрочной нестабильности в регионе. Военные успехи не подкрепляются политическими решениями. Ранее это привело к усугублению хаоса и проблемам, которые в первую очередь способствовали подъему "Исламского государства". Если текущая война породит новые войны, "Исламское государство" может выжить.