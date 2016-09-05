The Washington Post: Впервые с 2013 года у ИГ нет границы с НАТО

Об этом пишет Лиз Слай в статье "Впервые с 2013 года у ИГ нет границы с НАТО", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Начиная с 2013 года, когда группировка объявила о своем создании, у нее всегда была территория, граничащая с государством НАТО – Турцией, но наступление турецких сил и повстанцев, борющихся под эгидой Свободной армии Сирии, положило этому конец.

По данным официального турецкого агентства Anadolu, турецкая армия помогла союзникам - сирийским повстанцам - обезопасить более 90 километров пограничной территории, простирающейся от сирийских городов Азаз и Джераблус, и оттеснить боевиков от ряда деревень.

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Поражение "Исламского государства" в пограничном районе было неизбежным, поскольку 24 августа Турция направила в Сирию войска и танки, чтобы поддержать продолжительное наступление сирийских повстанцев. Это способствовало новому повороту в борьбе.

Но их оттеснение от границы – это символичный момент в войне против боевиков, которые уже давно использовали доступ к Турции для получения поставок.

Прежде всего граница служила основным каналом для поступления иностранных бойцов, которые стремились поучаствовать в амбициозном эксперименте боевиков с исламским управлением, которые в 2014 году сформировались в то, что руководство группировки называет "халифатом".

Движение было двусторонним, и бойцы, которые участвовали в терактах в Турции, а также в Париже и Бельгии, пересекали границу с территории "Исламского государства".

В какой-то момент боевики контролировали города вдоль участка границы в сотни километров. Но их постоянно оттесняли различные группы, ведущие против них борьбу, в том числе курды на востоке и сирийские повстанцы на западе.

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Захват состоялся после того, как президент Обама пообещал поддержать Турцию в борьбе с боевиками после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Китае.

Турецкое правительство ясно дало понять, что с помощью вторжения в Сирию оно также намерено помешать сирийским курдам расширить подконтрольные им территории. В комментариях журналистам после встречи с Обамой Эрдоган подтвердил, что курды – такая же цель интервенции Турции в Сирии, как "Исламское государство".

"Турция продолжит решительно бороться против всех террористических организаций, в том числе ДАИШ и Отрядов народной самообороны", - сказал он, имея в виду "Исламское государство" и главного военизированного формирования сирийских курдов.