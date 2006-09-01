Лукашенко принципиально не будет покупать российский газ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Беларусь никогда не будет покупать российский газ дороже, чем Германия.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Пинске (Брестская область, Беларусь), сообщает пресс-служба главы Белорусского государства.

«Россия продает нам нефть дороже, чем Украине, а цены на газ предложены выше, чем Германии. Мы никогда не будем покупать газ дороже, чем Германия. Еще те люди не умерли, которые в одних окопах с россиянами гибли», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Вместе с тем, Президент Беларуси подчеркнул, что белорусское правительство не возражает против повышения цены на газ. «Мы абсолютно не против, чтобы цены росли, но они должны быть такими, как в России. Это заложено в Договоре о Союзном государстве», - пояснил он.

А.ЛУКАШЕНКО также сообщил, что в случае существенного увеличения со стороны России цены на газ для Беларуси белорусское правительство разработает механизмы компенсации для малообеспеченных категорий населения. «Никогда наша экономика не рухнет, и наш народ нищим не будет. Мы сделаем все, чтобы компенсировать дополнительные затраты, если они будут», - заявил президент Беларуси.

Глава Белорусского государства также утверждает, что правительство Беларуси получило предложения по добыче нефти в Венесуэле. «Если мы этот проект реализуем, то будем продавать нефть там, зарабатывать деньги», - считает А.ЛУКАШЕНКО.