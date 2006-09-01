Лукашенко принципиально не будет покупать российский газ
... дороже, чем Германия
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Беларусь никогда не будет покупать российский газ дороже, чем Германия.
Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Пинске (Брестская область, Беларусь), сообщает пресс-служба главы Белорусского государства.
«Россия продает нам нефть дороже, чем Украине, а цены на газ предложены выше, чем Германии. Мы никогда не будем покупать газ дороже, чем Германия. Еще те люди не умерли, которые в одних окопах с россиянами гибли», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.
Вместе с тем, Президент Беларуси подчеркнул, что белорусское правительство не возражает против повышения цены на газ. «Мы абсолютно не против, чтобы цены росли, но они должны быть такими, как в России. Это заложено в Договоре о Союзном государстве», - пояснил он.
А.ЛУКАШЕНКО также сообщил, что в случае существенного увеличения со стороны России цены на газ для Беларуси белорусское правительство разработает механизмы компенсации для малообеспеченных категорий населения. «Никогда наша экономика не рухнет, и наш народ нищим не будет. Мы сделаем все, чтобы компенсировать дополнительные затраты, если они будут», - заявил президент Беларуси.
Глава Белорусского государства также утверждает, что правительство Беларуси получило предложения по добыче нефти в Венесуэле. «Если мы этот проект реализуем, то будем продавать нефть там, зарабатывать деньги», - считает А.ЛУКАШЕНКО.