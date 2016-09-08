Обама встретился с президентом Филиппин

Об этом Reuters рассказал глава МИД Филиппин Перфекто Ясай, передает РБК.

Обаме и Дутерте удалось пообщаться перед гала-ужином в преддверии Восточно-Азиатского саммита, который проходит в столице Лаоса. Президенты провели двухминутный разговор.

Читайте также"Это вызывает огорчение": президент Филиппин сожалеет, что обозвал Обаму

«Я очень рад, что это произошло», - заявил Ясай. По его мнению, встреча состоялась, потому что страны имеют крепкие и сильные отношения.

Представитель Белого дома заявил Reuters, что встреча заключалась в «обмене любезностями».

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама отменил встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте после оскорбления в свой адрес. Так, перед вылетом на саммит АСЕАН в Лаосе президент Филиппин Родриго Дутерте назвал президента США Барака Обаму «с*киным сыном». Таким образом он прокомментировал планы американского президента затронуть тему внесудебных казней на Филиппинах во время планировавшейся двусторонней встречи лидеров.