Обама отменил встречу с президентом Филиппин после оскорбления в свой адрес

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Неда Прайса.

По его словам, вместо запланированных переговоров с Дутерте во второй половине дня 6 сентября он встретится с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

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Ранее перед вылетом на саммит АСЕАН в Лаосе президент Филиппин Родриго Дутерте назвал президента США Барака Обаму «с*киным сыном». Таким образом он прокомментировал планы американского президента затронуть тему внесудебных казней на Филиппинах во время планировавшейся двусторонней встречи лидеров.

«Очевидно, он колоритный парень. Я поручил своей команде поговорить с филиппинскими коллегами, чтобы выяснить, когда мы сможем провести конструктивную, продуктивную беседу», — ответил Обама на заявление президента Филиппин.

Дутерте неоднократно выступает с резкими заявлениями адрес западных лидеров. В конце августа он пригрозил выйти из ООН. Кроме того, он отказался от встречи с генсеком ООН Пан Ги Муном