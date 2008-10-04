Грузия и Россия обвиняют друг друга в организации взрыва в Цхинвали, в результате которого погибли семь российских военных и двое гражданских лиц, сообщает Би-Би-Си.

Еще семь российских миротворцев получили ранения. Они отправлены вертолетами в госпитали на территорию России, сообщил командующий российскими силами в Южной Осетии генерал-майор Марат КУЛАХМЕТОВ.

Россия обвиняет Грузию в попытках подорвать мирное соглашение.

Грузия заявляет, что Россия сама организовала взрыв, чтобы иметь причину для затягивания вывода войск из Южной Осетии.

Как отмечает московский корреспондент Би-Би-Си Джеймс РОДЖЕРС, взрыв в пятницу стал самым серьезным инцидентом в Южной Осетии с тех пор, как два месяца назад Москва и Тбилиси вступили в вооруженный конфликт из-за этой территории.