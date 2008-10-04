В Венгрии украинца обвиняют в гибели двух человк

2 октября т.г. на территории Венгрии около населенного пункта Роход произошло ДТП при участии гражданина Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По информации Генерального консульства Украины в Ниредьгазе, гражданин Украины, находясь за рулем автомобиля Лада-2105, пытался осуществить обгон транспортного средства без соблюдения установленных для выполнения такого маневра правил и создал аварийную ситуацию другому легковому автомобилю. В результате ДТП граждане Венгрии – водитель и пассажир погибли. Гражданин Украины предварительно квалифицируется как человек, чи действия привели к ДТП со смертельным исходом. В данное время он находится в полицейском отделении, где ждет проведения допроса, запланированного на сегодня, 4 октября т.г.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Ниредьгазе и Департаменте консульской службы.