СБ ООН пригрозил КНДР "серьезными мерами" в случае новых пусков ракет

В резолюции, которая была принята единогласно членами СБ ООН, говорится, что организация примет меры против КНДР в случае, если Пхеньян не откажется от дальнейших испытаний, передает Русская служба Би-Би-Си.

В понедельник Южная Корея заявила, что КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря.

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Запуск ракет был произведен буквально через несколько часов после встречи президентов Китая и Южной Кореи Си Цзиньпина и Пак Кын Хе. На этой встрече президент Южной Кореи призвала Китай, который считается союзником КНДР, к более тесному сотрудничеству в сдерживании Пхеньяна.

По мнению Пак Кын Хе, запуски ракет и ядерные испытания, которые продолжают проводить власти КНДР, можно расценить как провокацию. Си Цзиньпин со своей стороны выразил недовольство планами США разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны.

Предыдущий запуск баллистической ракеты был произведен властями КНДР в августе. Тогда ракета преодолела расстояние в 500 километров, после чего упала в море.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея выпустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря. Тестовый пуск баллистических ракет был выполнен около 00:14 по местному времени. Тип ракет и район падения пока неизвестны.