"Это вызывает огорчение": президент Филиппин сожалеет, что обозвал Обаму

Заявление от лица филиппинского президента во вторник зачитал его представитель, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

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В заявлении Дутерте говорится, что его «грубый комментарий» в ответ на конкретные вопросы репортера «вызывает беспокойство и огорчение». «Мы также сожалеем, что он послужил выпадом в адрес президента США», — заявил Дутерте.

Напомним, Обама ранее отменил встречу с президентом Дутерте после оскорбления в свой адрес.