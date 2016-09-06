"Это вызывает огорчение": президент Филиппин сожалеет, что обозвал Обаму
08:53, 06 сентября 2016Мир
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Президент Филиппин Родриго Дутерте, назвавший лидера США Барака Обаму "сукиным сыном", выразил сожаление о своем высказывании.
REUTERS
Заявление от лица филиппинского президента во вторник зачитал его представитель, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.
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В заявлении Дутерте говорится, что его «грубый комментарий» в ответ на конкретные вопросы репортера «вызывает беспокойство и огорчение». «Мы также сожалеем, что он послужил выпадом в адрес президента США», — заявил Дутерте.
Напомним, Обама ранее отменил встречу с президентом Дутерте после оскорбления в свой адрес.
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