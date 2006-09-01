Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин в мире

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список ста самых влиятельных женщин в мире, ежегодно составляемый американским журналом Forbes, сообщает AFP.

Рейтинг составляется уже в третий раз и был опубликован в очередном номере журнала, вышедшем в четверг. Предыдущие два раза его вполне предсказуемо возглавляла госсекретарь США Кондолизза Райс. На этот раз она заняла второе место в списке.

Следует отметить, что в прошлые годы Ангела Меркель вообще не попадала в сотню влиятельнейших женщин.

Тройку лидеров рейтинга замыкает вице-премьер и министр здравоохранения Китая У И, в прошлом году занявшая второе место.

Первая десятка списка самых влиятельных женщин в мире выглядит следующим образом:

1. Ангела Меркель

2. Кондолизза Райс

3. У И

4. Индра Нуи (Indra Nooyi) - президент PepsiСo

5. Энн Мулкэхи (Anne Mulcahy) - президент Xerox

6. Сэлли Кроучек (Sallie Krawcheck) - финансовый директор Citigroup

7. Патриша Уортц (Patricia Woertz) - президент Archer Daniels Midland

8. Энн Ловержон (Anne Lauvergeon) - президент Areva

9. Бренда Барнс (Brenda Barnes) - президент Sara Lee

10. Зои Круз (Zoe Cruz) - один из президентов Morgan Stanley

Среди других широкоизвестных женщин, попавших в данный список, можно выделить Мелинду Гейтс (12 место), Соню Ганди (13 место), телеведущую Опру Уинфри (14 место), сенатора Хиллари Клинтон (18 место), первую леди США Лору Буш (43 место), королеву Великобритании Елизавету II (46 место) и президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу (63 место).

Юлия Тимошенко, попавшая по итогам прошлого года в первую тройку влиятельнейших женщин мира, в нынешнем рейтинге в сотню не попала.

Лента.ру