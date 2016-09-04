Меркель посоветовала Путину не беспокоиться о ее самочувствии, а обсудить ситуацию в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, встреча прошла в Китае на полях саммита «Большой двадцатки».

Читайте такжеФранция и Германия поднимут вопрос мирного процесса в Украине на саммите G20«Мне кажется, что хоть и поздно, но это хорошо, что у нас есть возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и по некоторым проблемам, которые представляют взаимный интерес, и которыми мы так настойчиво занимаемся, чтобы их решить. Попробуем немножко поработать. Надеюсь, что силы у Вас еще остались», - сказал Путин.

На это Меркель предложила ему не беспокоиться.

«Не беспокойтесь, все в порядке. Я очень рада, что мы имеем возможность вести эту беседу. В Европе еще день, поэтому я еще бодра», - сказал канцлер Германии.

«Думаю, что те вопросы, которые нам предстоит обсуждать, являются настолько важными, что это хорошо, что мы сейчас имеем возможность их в двустороннем плане обсуждать. Имею в виду, например, Украину», - подчеркнула Меркель.