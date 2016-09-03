Путин о планах США: Советский Союз развалился, теперь надо дожать и Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что оттепель в отношениях РФ-США не наступит, пока США не начнут учитывать и уважать интересы России.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава государства сказал на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«К сожалению, у нас отношения находятся в достаточно замороженном состоянии. Полагаю, не по нашей вине», - заявил Путин.

Он считает, что в 1990-х годах были заложены основы развития демократии и рыночной экономики в России. «Я думаю, что при всех сложностях, проблемах и издержках все-таки то поколение политиков эту задачу решило. И мы, конечно, рассчитывали, что такая открытость вызовет такую же ответную реакцию со стороны наших партнеров», - добавил Путин.

По его словам, ничего подобного не произошло. «Они посмотрели в этот свой кристалл своих национальных интересов и поняли это по-своему. А как они поняли? Вот Советский Союз развалился, теперь надо дожать и Россию», - подчеркнул Путин.

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Он, в очередной раз, заявил, что Запад поддерживал, в частности, сепаратистов на Северном Кавказе, рассчитывая, что это сделает российское руководство более податливым.

По его словам, для оттепели в отношениях стороны должны учитывать и уважать интересы России. «Можно выйти из договора по противоракетной обороне в одностороннем порядке и развивать эту систему под предлогом иранской ядерной угрозы, а когда она прекратила свое существование - иранская ядерная угроза - сделать вид, что мы про все забыли и, не обращая ни на что внимания, развивать эту систему дальше. Если такая логика будет продолжаться, то тогда не думаю, что наступит какая-то оттепель. А если наши партнеры согласятся все-таки с другой логикой, с логикой учета взаимных интересов, уважительного отношения к интересам друг друга, то тогда изменятся принципиально наши отношения», - сказал Путин.

Он отметил, Россия не была инициатором охлаждения отношений с Западом. «Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объеме развернуть наше сотрудничество. Но это зависит не только от нас, это зависит от того, как захотят строить отношения с Россией руководители будущей американской администрации», - добавил Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде регионов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

Страны Запада после вторжения в Украину ввели санкции против РФ.