"Мы - румыны": президент Молдовы призвал переименовать в конституции молдавский язык в румынский

Как сообщает Newsmaker.md, об этом Тимофти заявил в речи по случаю Дня родного языка, произнесенной в Академии наук Молдовы.

В своем выступлении он поддержал решение Конституционного суда от 2013 года, объявившего что государственным языком в Молдове является румынский.

То, что в статье 13 Конституции он назван молдавским, судьи КС, а вслед за ними и Тимофти, считают ошибкой. Те же, кто этого "не понимают" и придерживаются другой точки зрения, по его словам, "не желают развития нашего государства".

Молдавский президент призвал парламент как можно скорее изменить указанную статью Конституции. По его словам, после решения КС это является обязанностью парламента и стало бы "жестом политической и юридической корректности".

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"Мы - этнические румыны, хотя и называем себя молдаванами. Усвоим и примем эту истину раз и навсегда и сконцентрируемся на других вещах", – призвал Тимофти.

Он отметил, что неоднократно высказывался на этот счет ранее, в том числе в присутствии президентов стран-членов СНГ.

"Когда меня спросили, кто я по происхождению, я сказал, что являюсь румыном, также как мои родители, предки и весь народ, который живет на этой земле", - заявил президент Молдовы.

"Пришел момент переступить через фальшивые дилеммы, завершить долгий период бесполезной полемики. И вместе с нашими соотечественниками, представляющими другие этносы, уважая и поддерживая друг друга, мы сможем идти дальше", – подытожил Тимофти.

Отметим, что по данным предыдущей переписи населения 2004 года среди молдован и румын Молдовы лишь 2,8% (2,2% от всего населения) идентифицировали себя как румыны, составляя большинство лишь в одном селе. Вопрос о самоидентификации остро встал в молдавском обществе, в том числе в ходе переписи 2014 года, однако ее итоги до сих пор не подведены.

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В СССР румыны и молдоване рассматривались в качестве разных народов, равно как и продолжают ими считаться в бывших союзных республиках.

В Румынии же не только жителей исторической области Молдова, но и молдован Бессарабии (в том числе правобережной территории нынешней Республики Молдова), входившей в состав Румынии в 1918-1940 годах, считают частью румынского народа.