Россия проверит готовность предприятий к ремонту военной техники и вооружения в "особый период"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте такжеВнезапная проверка войск в РФ: авиацию перебрасывают в приграничный с Украиной военный округ

"В рамках мобилизационных учений и проведения военных сборов с гражданами, призванными из запаса, проводится боевое слаживание в составе отделений, взводов и рот территориальной обороны. Будет проверена готовность ряда предприятий промышленности к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения и военной техники в особый период", - говорится в пресс-службе.

Кроме того, по данным пресс-службы оборонного ведомства РФ, подразделения морской пехоты оккупантов отработают задачи по погрузке на большие десантные корабли с последующей высадкой на необорудованное побережье.

"Группировки разнородных ударных сил Черноморского флота и Каспийской флотилии проведут розыгрыши ряда эпизодов в акваториях морей с нанесением поражения группе кораблей условного противника, пресечением попытки деблокады Керченского пролива и одного из газоконденсатных месторождений, а также с освобождением захваченного террористами пограничного корабля", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих. 25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций».

Проверка продлится до 31 августа. Заместителю министра обороны РФ Анатолию Антонову поручено проинформировать военных атташе иностранных государств о проведении внезапной комплексной проверки боевой готовности войск.