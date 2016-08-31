The Daily Signal: Российские военные учения вызывают опасения дальнейшей агрессии

Об этом пишет Нолан Питерсон в статье "Российские военные учения вызывают опасения дальнейшей агрессии", опубликованной на сайте издания The Daily Signal.

Периодические вспышки в продолжающейся войне на Донбассе возобновили опасения по поводу полномасштабного вторжения России. Кроме того, они послужили стимулом для беспрецедентной передислокации вооруженных сил НАТО к восточному флангу альянса для сдерживания дальнейшей российской агрессии в регионе.

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Недавно проблемой для Киева и НАТО стали также российские военные учения, запланированные в Восточной Европе и Черноморском регионе в сентябре. Вдобавок к этому, 25 августа Россия начала внеплановые учения в военных округах вблизи Украины и стран Балтии.

"Если Москва заинтересована в стабильности и надежности, то проведение этих учений – неверный выбор", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в понедельник.

За последние два года Россия провела около десятка внеочередных военных учений, в то время как страны-члены НАТО вовсе не проводили их после окончания холодной войны, сообщают информационные агентства.

В сентябре, Россия планирует провести крупномасштабные стратегические военные учения под названием "Кавказ-2016". В учениях (ежегодном мероприятии) примут участие подразделения, развернутые вблизи границ Украины, Грузии и Азербайджана, а также два российских военных округа на Южном и Северном Кавказе, Черноморской флот России (со штаб-квартирой в оккупированном Крыму), и Каспийская флотилия.

Масштабы учений пока не совсем ясны, но в прошлом году в них было задействовано 95 000 военнослужащих, 7000 транспортных средств, а также 150 самолетов, говорится в отчете британской аналитической компании IHS Markit.

"Учитывая непростую международную военно-политическую ситуацию, важно оценить наши возможности для защиты национальных интересов в юго-западном стратегическом направлении", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу в январе, комментируя планы по проведению учений "Кавказ-2016", сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

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Некоторые военные эксперты говорят, что сочетание неожиданных военных учений с запланированными "Кавказ-2016" имеют признаки российских военных маневров, которые послужили дымовой завесой для вторжения в Грузию в 2008 году и гибридного враждебного вторжения на украинский Крымский полуостров в 2014 году.

Тем не менее, другие утверждают, что стратегические военные цели России больше связаны с дипломатическим влиянием, чем с военными результатами.

Алекс Кокчаров, главный аналитик IHS Markit по вопросам Европы и Содружества Независимых Государств, заявил, что Кремль, вероятно, проводит учения для того, чтобы дестабилизировать постреволюционное правительство в Киеве, и, следовательно, получить рычаги влияния для проведения переговоров об отмене санкций на саммите G20, который пройдет в городе Ханчжоу (Китай) 4-5 сентября.

"Война – это продолжение политики", - сказал Кокчаров The Daily Signal. "Политика Кремля направлена на дестабилизацию Украины и срыв ее программы по проведению реформ и восстановлению экономики. Таким образом, Россия хочет спровоцировать падение нынешнего прозападного правительства в Киеве".

Сезонные боевые действия

Объединенные силы пророссийских сепаратистов и российские регулярные войска ведут ограниченную войну против украинских военных на юго-востоке Донбасса с весны 2014 года.

Год назад, интенсивность войны резко снизилась, поскольку обе стороны конфликта подтвердили свою приверженность соблюдению условий неэффективного второго перемирия, под названием Минск-2.

Теоретически, война в Украине должна была закончиться в сентябре 2015 года. Но она по-прежнему продолжается.

Во вторник украинские военные объявили, что в течение 24 часов объединенные российско-сепаратистские силы атаковали украинские позиции с применением более чем 690 минометов и 250 артиллерийских снарядов, в том числе, был осуществлен ракетный обстрел из "Градов" вблизи южного портового города Мариуполя.

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Убит один солдат украинской армии, сообщил во вторник полковник Андрей Лысенко, военный представитель украинских вооруженных сил.

Этим летом неоднократно усиливались атаки на позиции украинских сил, наиболее интенсивными они были во время саммита НАТО в Варшаве (во время которого члены НАТО заявили о своей поддержке Украины), и после перестрелки на границе оккупированного Россией Крыма и Украины 10 августа.

Пограничный инцидент в Крыму был достаточно серьезным, он побудил украинского президента Петра Порошенко привести украинскую армию в "состояние полной боевой готовности", и заставил западные СМИ снова обратить внимание на единственную продолжающуюся войну в Европе.

24 августа в интервью Кристиан Аманпур (CNN), Петр Порошенко сравнил российскую поддержку сепаратистов на востоке Украины с бомбардировками России в Алеппо, Сирия.

Порошенко утверждал, что общая цель России заключается в "дестабилизации ситуации в сфере глобальной безопасности" и в превращении Украины в "часть Российской империи".

Статус кво

Эскалация войны этим летом пока не привела к каким-либо значительным территориальным изменениям или военным операциям. Война в Украине остается ловушкой со статическими артиллерийскими перестрелками из траншей и руин городов вдоль линии фронта.

Внутренние проблемы Украины, такие как убийство журналиста в центре Киева 20 июля, также показывают, насколько сложный путь предстоит пройти Украине в процессе перехода к демократическому обществу, свободному от пережитков коммунизма и последствий десятилетий правления коррумпированных олигархов.

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Следующим потенциальным переломным моментом в войне в Украине станет саммит G20 в Китае. Президент России Владимир Путин, скорее всего, попытается использовать саммит для обсуждения украинского кризиса с другими мировыми лидерами и оказать на них давление, чтобы достичь отмены санкций в отношении России, введенных из-за захвата Крыма в 2014 году.

"Россия, безусловно, располагает военным потенциалом для вторжения в Украину, но выгода от захвата новых земель в Украине будет намного меньше, чем затраты, как прямые, так и косвенные, например, потенциальные новые экономические санкции", - сказал Кокчаров.

"Я по-прежнему считаю, что Путин использует тактику запугивания, чтобы поднять ставки в дипломатической игре и создать стимул для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Он хочет исключить из-за стола переговоров украинское правительство, которое называет террористическим и незаконным", - добавил он.