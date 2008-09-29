В ООН Еханурова похвалили за украинских миротворцев

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ и заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам операций по поддержанию мира господин Алан Ле РУА обсудили в США вопрос участия подразделений Вооруженных Сил Украины в международных миротворческих операциях под эгидой ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, встреча состоялась сегодня в рамках визита в США украинской государственной делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

А. Ле РУА поблагодарил Ю.ЕХАНУРОВА за весомый вклад военнослужащих Вооруженных Сил Украины в дело поддержания мира в “горячих точках” планеты и выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет одной из активных стран-контрибуторов международных миротворческих операций под эгидой ООН.